Durante su reciente visita al set de “JB en ATV”, Magaly Medina se animó a hablar sobre algunas experiencias jamás reveladas que vivió al producir su programa de espectáculos a lo largo de los años. Lo primero que contó la ‘Urraca’ es que Aldo Miyashiro quiso hablar con ella antes de que saliera el ampay. Más adelante, la conductora dijo que no lanzó unas imágenes que tenía de Bárbara Cayo: “No quería hablar con ella porque lo íbamos a sacar. Al final, habló con todo el mundo y me convencieron (de no sacarlo). La mujer estaba desesperada. (...) Me dijo: ‘Mira que si tú sacas ese ampay, mi exesposo me va a quitar a mis hijas’. Dije: ‘Ok’. Nunca lo había hecho”. Video: ATV.