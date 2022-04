Magaly Medina le aclara a Érika Villalobos: Los hogares no se destruyen por mi programa

Érika Villalobos aseguró que hay gente que “inventa cosas” para hacer daño y destruir. Esto en medio de la polémica que continúa por el ampay de su aún esposo Aldo Miyashiro. La conductora Magaly Medina se molestó al escuchar las palabras de la actriz y le respondió debido a que se sintió aludida. Le aclaró a la artista que su programa no tiene la culpa de la infidelidad del conductor de “La banda del chino”. Además, mencionó que tiene un equipo de investigación y que las noticias que presenta son comprobadas. “Los hogares no se destruyen porque alguien tiene un programa como el mío (...). Debería decir: ‘Gracias a las personas que me hicieron abrir los ojos’”, expresó. Video: ATV