Magaly Medina volvió a responder a las críticas y arremetió contra los usuarios que la culpan por difundir los ampays a Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, lo que generó que ambos culminen sus relaciones. “Me culpan a mí, me responsabilizan por los lamentos de un hombre adulto que cometió un error y mintió. (...) No me vengan a mí, mujeres machistas, a responsabilizarme por algo. ¿Están educando a sus hijas para eso? ¿Para que puedan tolerar eso? Las mujeres nos tenemos que respetar y no defender a ningún infiel”, dijo la conductora de televisión ante cámaras. Video. ATV.