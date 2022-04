¡Rompió su silencio! Érika Villalobos decidió hablar después de todo lo que se vio y especuló sobre el ampay de su aún esposo, Aldo Miyashiro. Como se sabe, hace unos días, la actriz dio una entrevista para hablar de la sabiduría del silencio ante las situaciones adversas en las que se ha visto involucrada. Por esa razón, inició el video aclarando que era algo que no pensaba hacer pero el amor de su público ha podido más. En ese sentido, manifestó: “Es importante que les agradezca porque he recibido tantos mensajes de apoyo y cariño, con tanto amor, deseándome lo mejor. Este momento va a ser importante porque he sentido demasiado amor. (…) Pensé que tenía algunos buenos amigos y me he dado cuenta de que tengo muchos. Estoy totalmente sorprendida por la cantidad de personas en las que puedo confiar y por las que puedo poner las manos al fuego . (…) Tan importante ha sido esto que he sentido que hasta ha dejado de lado toda esta porquería que ha tratado de tirar la gente solo por el hecho de destruir. Gente que va a ser capaz de seguir inventando cosas con tal de seguir haciendo daño y destruyendo (…). Nosotros, los peruanos, nos merecemos mucho más de lo que estamos viviendo, así que les deseo todo eso y les agradezco nuevamente. Ahora paso la página”.