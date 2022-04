Christian y Mario Hart revelan que fueron víctimas de infidelidad: “Pasa a hombres y mujeres”

¿Será cierto? Mario Hart y Christian Domínguez se mostraron en desacuerdo con que se generalice la idea de que todos los hombres son infieles y revelaron en vivo que ellos también fueron víctimas de la infidelidad. “También tengo amigos a los que les han sacado la vuelta. Los hombres también (son objeto de infidelidad). Sí, (me han sido infiel). No les voy a contar porque me da vergüenza”, aclaró el ex chico reality. El cumbiambero secundó la opinión de su colega y reveló que también sufrió una infidelidad. Video: América TV.