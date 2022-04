Tula Rodríguez mantuvo una breve entrevista con “América espectáculos” y contó que su hija Valentina desea estudiar en otro país. “Ese es uno de los grandes motivos por los que viajo, porque ya estamos visionando que ella estudiará afuera, si Dios me lo permite y la economía, porque no es barato. Ella quiere estudiar afuera y bueno, no me queda otra que apoyar la decisión de mi hija. Estamos en esas y ya está grande. Ella quiere (estudiar) veterinaria, un poco de diseño. Todavía está en ese proceso de encontrarse”, dijo muy emocionada. Video: América TV.