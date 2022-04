Tilsa Lozano recordó el ‘ampay’ a Jackson Mora y reveló cómo comprobó si él le era infiel. Durante el programa “América hoy”, la modelo detalló este suceso: “Mi amor, a mí no me vas a dar lecciones. Mandé a dos personas de mi confianza y vieron las cámaras, las revisaron, compararon horarios y después ya dije: ‘Ok, ya puedes volver’”. La psicoterapeuta la escuchó y cuestionó: “¿Por qué sigues con él?”. Finalmente, Tilsa respondió: “Porque descubrí que me decía la verdad”. Video: América TV.