Susy Díaz se volvió a presentar este jueves 28 de abril en el set de “América hoy” para dar más detalles sobre la relación que mantuvieron Flor Polo y Néstor Villanueva. Sin embargo, en medio de la entrevista, Janet Barboza le preguntó a la actriz cómica si era cierto que los US$ 100.000 que le dejó Augusto Polo Campos a su hija se los gastó el cantante de cumbia. Ante esto, Díaz aseguró que la empresaria ya no tiene nada de aquel dinero. “Flor ahora no tiene nada, tiene una deuda en el banco. No le queda ni un sol. Sobre la herencia ella sabe en qué lo ha gastado. Ella tiene un departamento en Los Olivos y lo está pagando por 10 años”, dijo. Video: América Tv.