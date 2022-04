Susy Díaz le puso punto final a su relación con Walter Obregón, luego de que este se atreviera a golpearla, según reveló Yali, la mejor amiga de ‘Florcita’ Polo, en una entrevista a “Amor y fuego”, el jueves 28 de abril. “Él la cogió muy fuerte y la agredió. Por eso, ella ya no quiere saber absolutamente nada de él” , afirmó la entrevistada. “Susy, que sale tan empoderada, me llama la atención que permita algo así” , comentó Rodrigo González. A su vez, Gigi Mitre aconsejó a la excongresista denunciar el hecho: “Eso es algo que no se puede ocultar, porque si ese hombre es capaz de levantarle la mano a una mujer, que las demás mujeres lo sepan. ¿Por qué vas a taparlo?” . Video: Willax