Magaly asegura que no ocultaría infidelidad de Alfredo: “Seré la primera en decirlo”

Magaly Medina aseguró que ella jamás taparía una infidelidad por parte de su esposo Alfredo Zambrano, ya que es una figura pública y su vida personal está expuesta. Estás declaraciones se dieron luego de los ‘ampays’ que emitió de Aldo Miyashiro y Óscar del Potal. “Si se me regresa a mí (el karma) yo seré la primera en mandar a mis investigadores a hacerlo y la primera en sacarlo y la primera en decirlo, porque soy una figura pública. El día en que mi marido me saque la vuelta, me voy a enterar rápido y se los voy a agradecer y voy a hablar con la misma imparcialidad con la que trato todos estos temas”, comentó. Video: ATV.