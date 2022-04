Durante la última edición de su programa, Magaly Medina volvió a hablar sobre las últimas declaraciones que Gisela Valcárcel dio con respecto a lo que se venía hablando en televisión sobre la infidelidad. Según la ‘Urraca’, la ‘Señito’ no tenía nada de qué hablar porque ella hacía lo mismo en sus producciones: “Hay infinidad de casos en los que ella ha sido una precursora del circo romano en televisión. Sus productoras esperan que mi programa se emita para hacer su programa al día siguiente, con todos los temas que yo he tocado. Miran mi programa para hacer el suyo. (....) Malagradecida, todavía me criticas”. Video: ATV.