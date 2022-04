Flor Polo revela que Néstor se burlaba de ella y de Susy Díaz: “Hizo un grupo con su familia”

El programa “América hoy” presentó un audio donde se le escucha a Flor Polo revelando que Néstor Villanueva creó un grupo de WhatsApp con su familia para burlarse de ella y de Susy Díaz. “Decidí ya no ir a visitar a su familia porque vi conversaciones donde ellos se burlaban de mí y de mi madre. Hicieron un grupo y Néstor no me defendía. Hizo un grupo con su familia para rajar de mí”, dijo la empresaria. Ante esto, Susy no se mostró sorprendida, pues contó que en una ocasión invitó a la madre de Néstor a su hotel y escuchó malos comentarios.