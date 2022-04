Néstor Villanueva se encuentra en el ojo de la tormenta tras revelarse los presuntos actos de violencia que habría cometido contra Flor Polo durante su relación. Tras ello, el programa de espectáculos “Amor y fuego” se comunicó en vivo con la mejor amiga de la emprendedora, ‘Yali’, para conversar sobre la pareja. Durante esta, se habló, además, de la gran suma de dinero que recibió la hija de Susy Díaz como herencia, ya que habría dado parte de esta a su aún esposo para que le perdonase una infidelidad. Ante eso, ‘Yali’ aseguró que no podría afirmar aquel pasaje, pero que su amiga siempre estuvo dispuesta a ayudarlo en lo que él necesitaba. “Mira, Rodrigo, ese episodio pasó hace muchísimos años, creo que entre los dos se perdonaron, se dieron una nueva oportunidad (...) Yo sé que Flor lo ayudó a conseguir el departamento que tienen con el dinero de la herencia, pero no te puedo confirmar y decir que él le dijo: ‘te perdono, pero me das la plata’, no puedo confirmar”, dijo la joven. Video: Willax TV