Brunella Horna y Edson Dávila ‘Giselo’ se convirtieron en unos carismáticos animadores infantiles durante un bloque de “América hoy”, este 28 de abril. La conductora, al mismo estilo de María Pía y Karina Rivera, salió al set con un vestuario de colores. “Sé que no me tienen fe. He estado practicando”, dijo. Participó de una secuencia frente a Timoteo para promocionar el show que él y su compañera estaban presentando. Video: América TV.