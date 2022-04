Rebeca Escribens le jugó una pesada broma a Johanna San Miguel durante la edición de “+ Espectáculos”, este miércoles 27 de abril. La presentadora de “Esto es guerra” se presentó junto a Carlos Carlín en el show para promocionar su nuevo proyecto “Hasta que la tele nos separe”. Sin embargo, la ex integrante de “Pataclaun” protestó al dar a conocer que está despierta desde muy temprano para que la presenten cerca del mediodía; no obstante, nunca se esperó la respuesta de la conductora. “Lo que pasa es que estamos haciendo ‘Hasta que la tele nos separe’ y no estamos aquí para visitarte, ¿crees que nos hemos levantado a las nueve de la mañana para estar aquí y no hacer mi cherry?”, mencionó San Miguel. “Son las 11.23 de la mañana, yo no soy María Pía, a mí te me bajas”, expresó Escribens, lo que generó las risas de sus invitados. Video: América TV.