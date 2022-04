En la edición de “En boca de todos” del miércoles 27 de abril, Paloma Fiuza participó en la secuencia Las ventanas de las emociones, donde recibió una conmovedora sorpresa. La chica reality aseguró que no pasa por los mejores momentos de su vida luego de la muerte de su papá a causa de la COVID-19 y recordó los días en los que su progenitor estuvo internado en un hospital de Brasil. “Esa foto fue en enero, fue la última vez que estuve con él y estábamos súper bien. Hablé muchísimo con él (...). La gente pensaba que el tema de la COVID-19 era una broma, mi papá ya tenía las dos vacuna, le faltaba la tercera. Lamentablemente no aguantó. (...) Fue mucho tiempo de sufrimiento”, precisó. Además, la integrante de “Esto es guerra” reveló que aún no asume la muerte de su progenitor. “Es complicado, hay días que digo: ‘Vueno, ya está'. Y hay otros días que no puedo entender, se me hace difícil entender que mi papá no está más con nosotros” , agregó. Video: América TV.