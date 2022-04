Christian Domínguez se pronunció sobre las palabras que le dijo Fiorella Méndez y que él las repitió en “América hoy”. Aclaró que no la defendió, sino, sirvió de canal para el mensaje que ella quería comunicar. “La verdad, no tengo por qué juzgar. Lo veo de esta manera: lo que yo hice fue comunicar en vivo (lo que ella me escribió) (...) “Sin embargo, recibí críticas como si estuviese avalando o defendiendo”, explicó. Como se recuerda, días atrás el cantante replicó lo que le dijo su amiga respecto a una presunta infidelidad de Óscar del Portal. Aquella vez, ella comentó que no durmieron juntos la noche del ampay. Video: América TV.