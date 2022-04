Janet a Roberto Martínez por calificativo a Viviana Rivasplata: “Un pobre y triste muñeco”

Janet Barboza criticó duramente a Roberto Martínez por haber llamado, de manera indirecta, “serpiente” a su expareja Viviana Rivasplata. “Pasan muchos años y nuevamente me veo tocada y no solo yo, sino también otras mujeres como Viviana Rivasplata, a quien llamas serpiente, ¿a raíz de qué?, ¿qué daño te pueden haber hecho mujeres con las cuales saliste? Y con aquellas, como yo, con las cuales dejas entrever que hubo algo más, no lo esperaba. ¿Por qué Roberto?, ¿por qué lo tocas ahora? Porque sigues siendo el famoso capitán que un día fuiste. No, no lo eres más. En lo que te has convertido ahora es en un pobre y triste muñeco que sale a hablar mal de las mujeres y yo no te lo voy a permitir porque estoy cansada. Pensé que cuando me pediste perdón, lo habías hecho de corazón... No nos gusta que nos toquen, como mujeres, desde aquí mi rechazo absoluto y espero que, por tu bien, no lo vuelvas a hacer”, aseveró la ‘Rulitos’. Video: América TV