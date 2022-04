Gigi Mitre arremete contra Gisela tras críticas a Magaly: “No vengan con dobles discursos”

Los conductores de “Amor y Fuego” comentaron sobre las recientes declaraciones de Gisela Valcárcel, en las criticó los ampays difundidos por Magaly Medina en su programa de ATV. Rodrigo González le dejó un mensaje a la ‘Señito’, pero fue Gigi Mitre quien no se guardó nada. La presentadora afirmó que la conductora de “Reinas del show” critica estos escándalos pero luego les saca provecho. “Critica el ampay, pero bien que le saca el costo a toda la información que obtiene, así que no me vengan con dobles discursos”, precisó. Video: Willax.