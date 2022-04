Rodrigo González sobre romance entre Tepha Loza y Sergio Peña: “¿Qué película nos perdimos?”

Rodrigo González se refirió a Tepha Loza y Sergio Peña, quienes acaban de confirmar un romance. ‘Peluchín’ se mostró bastante sorprendido con la noticia, pues no se la veía venir. “Los más impensados se dan, aparecen”, dijo en un inicio. Esta revelación ha dado que hablar, ya que en las últimas semanas, el seleccionado peruano venía siendo vinculado sentimentalmente con Lorena Celis con quien se exhibió en coqueteos. “¿ No se supone que estaba saliendo con la Lorena Celis? Pues no. Lorena Celis se prestaba para eso y ahora se dicen ‘amor’ con un persona que no estaba en escena: Tepha Loza (...) ¿Qué película nos perdimos, y Sergio Peña tenía en la mira a Tepha Loza? ¿Qué tipo de guion surrealista es este?”, exclamó el presentador bastante confundido. VIDEO: Amor y fuego