Misias pero viajeras encaran a obreros por acosarlas en San Andrés: “No nos quedamos calladas”

Las creadoras de contenido Daniela y Fátima del canal de Youtube “Misias pero viajeras” fueron víctimas de acoso callejero durante uno de sus tours por San Andrés, en Colombia; sin embargo, no se amilanaron ante sus agresores y decidieron hacerles frente. “ Que me hagan esas cosas a mí me da miedo, no es bonito. Eso se llama acoso callejero ”, expresó Daniela, nerviosa. Los obreros de construcción se defendieron argumentando que la belleza es “cultura” y que no deberían sentirse agredidas. Por su parte, Fátima les pidió que no normalicen el acoso. “Hay demasiado acoso callejero en toda la isla, literalmente la mitad de todo el día nos la pasamos así por todo el acoso que nos hacían”, escribieron en su estado de Instagram. Minutos más tarde, reaparecieron con una nueva publicación que decía: “Pasa en casi todos los lugares que visitamos, pero en San Andrés lo hemos sentido demasiado fuerte. Lo que hacemos siempre es responder, no nos quedamos calladas y no permitimos que eso arruine nuestro viaje”. VIDEO: Instagram