Jessica Newton se presentó en el set de “Amor y fuego” para hablar de todo lo que ha pasado en su vida últimamente. Sin embargo, las preguntas relacionadas a Magaly Medina fueron infaltables durante la entrevista. La ex reina de belleza señaló que siempre guardará los buenos momentos que pasaron juntas, pues fue una amiga especial para ella. “La madurez te lleva a que valores las cosas positivas. Guardo momentos agradables, divertidos y no estoy diciendo que quiera un acercamiento. Le deseo lo mejor y guardo los momentos bonitos”, dijo. Por otro lado, expresó que le gustaría conversar personalmente con la conductora, pues es un tema que nunca aclararon. “Creo que debimos hablar personalmente. Nos escribimos, pero no conversamos personalmente y es algo que está pendiente para darse en algún momento”, detalló. Video: Willax TV