Ethel Pozo respaldó a ‘Florcita’ tras acusaciones de maltrato contra Néstor: “No tengas miedo”

El set de “América hoy” se remeció luego de que Susy Díaz revelara en vivo que Flor Polo demandaría a su expareja Néstor Villanueva por maltrato psicológico y mencionó que su hija no lo había hecho anteriormente para evitarse problemas legales. Sin embargo, la emprendedora ha cambiado de opinión y posiblemente proceda con una denuncia contra el padre de sus hijos. De esta forma, durante el programa presentaron un reportaje hablando de la situación que vive ‘Florcita’, pues estuvieron desde el inicio con ella. Asimismo, Ethel Pozo no pudo ser ajena al caso y mostró su apoyo a la hija de Susy. “No tengas miedo, este programa y las mujeres te apoyamos, no hay nada que temer. Flor, no estás sola”, expresó. Además, hizo un llamado a todas las mujeres del Perú para que no se queden calladas y busquen ayuda cuando lo necesiten. “Y a cualquier mujer que sufre maltrato, abuso psicológico o físico, estamos aquí para ayudarlas. Nada de miedo, el miedo afuera. Estamos juntas”, agregó. Video: América TV