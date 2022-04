Las acusaciones contra Néstor Villanueva no se detienen. Esta vez, la mejor amiga de Flor Polo, con un extenso testimonio para “América hoy”, salió a denunciar que el cumbiambero ha maltratado físicamente a la hija de Susy Díaz. La impactante noticia dejó a todos los conductores asombrados, pues no imaginaban que una acusación como tal saldría a la luz. Sin embargo, el más indignado fue Christian Domínguez, quien criticó furioso el presunto accionar de Néstor contra ‘Florcita’. “Disculpen que me meta como varón en este caso, que es una vergüenza. El hombre que maltrata a una mujer es un cobarde, porque no va a poder soportar. Abusa de gente que sabe que no está protegida. Estoy seguro de que, si supiera que tiene un hermano, ¿tú crees que lo haría? Es indignante”, dijo molesto. Video: América TV.