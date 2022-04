Diego Rodríguez aclara qué tipo de vínculo tiene con Valery Revello: “Estamos saliendo”

Rodrigo González y Gigi Mitre se enlazaron en vivo con Diego Rodríguez, quien fue captado durante el fin de semana siendo muy cariñoso con Valery Revello, aún esposa de Sergio Peña, en una discoteca. El chico reality explicó que conoció a la influencer hace algunas semanas por amigos en común y negó que haya salido con ella por despecho. “Nosotros nos conocimos hace unas semanas de pura casualidad en la reunión de amigos en común, no intercambiamos palabra. Después, nos volvimos a encontrar y empezamos a salir”. Fue ahí que el popular ‘Peluchín’ le preguntó directamente si tenían algo. “O sea, ¿están saliendo?”. Ante ello, el joven respondió que “sí”. Asimismo, señaló que no porque sea la ex de un conocido tendría que descartar tener algo con ella. Video: Willax TV