Santi Lesmes detalla el robo que sufrió junto a su familia: Estamos peor que nunca

¡Nadie se libra de los robos! Santi Lesmes se mostró muy contento al iniciar la conducción del programa “Arriba mi gente”. El programa se enfocó en temas de interés social, como el proceso de vacunación y la inseguridad ciudadana. Fue ahí cuando el presentador español contó de manera detallada la experiencia que vivió en compañía de su familia. “Yo sufrí hace poco un atraco de este tipo con mi familia, mis padres, mi mujer y mi hija. Se metieron dentro del coche. No sacaron, se metieron dentro del coche y a mi padre lo tiraron en la carretera . (...) Yo iba camino a mi casa a Ica y, pasando un control que hay, pusieron bolsas negras con piedras. Rompí la llanta del carro, me paré, mi padre con 75 años se bajó a ayudarme, y bueno... En un momento aparecieron seis armados de los árboles”, relató el conductor. Asimismo, aseguró: “Yo llegué acá hace 13 años y me encontré un país con un índice de criminalidad alto, pero pensé que con el tiempo eran cosas que iban a ir afinando. Al día de hoy está peor que nunca, peor que nunca ”.