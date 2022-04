Melissa Paredes encara en vivo a Tomás Angulo: “Me señaló de la forma más fea”

Melissa Paredes reapareció en el set de “En boca de todos” y no pudo evitar ser cuestionada por su ampay con Anthony Aranda y su nueva vida con el bailarín. La modelo se mostró más que incómoda por la aparición de Tomás Angulo, quien anteriormente la había atacado. y le recriminó en vivo. “Hoy lo veo hablando de errores, pero en su momento me señaló de la manera más fea, de decirme de bandida para abajo y decir que deberían quitarme a mi hija. Soy muy fuerte, porque estoy parada aquí a pesar del cargamontón que me hicieron”, dijo. Video: América TV.