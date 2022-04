Johanna San Miguel sorprendió a todos al preguntarle en vivo a Tepha Loza sobre su vida amorosa, pues estaría en coqueteos con un misterioso joven. Luego de varios minutos de preguntas, la modelo no pudo seguir ocultando lo ilusionada que está con un peruano que reside en el extranjero, a quien habría visitado la semana pasada en Alemania. Pese a ello, la chica reality dijo que prefiere mantener las cosas en privado para que todo resulte bien, pero remarcó que se encuentra muy feliz con este nuevo romance que ha iniciado luego de pasar varios años soltera. “Quiero cuidar mucho esto. Después de muchísimo tiempo que tengo esta ilusión linda y quiero hacer las cosas bien. Que todo fluya bien y que no haya esas malas vibras. Por eso no quiero hablar mucho de esto. Nada, me encanta. Estoy feliz”. Video: América TV.