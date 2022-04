Luego de cinco años fuera del aire, “Al fondo hay sitio” regresa a las pantallas de todos los peruanos con una nueva temporada este 2022. El lunes 25 de abril, América Televisión preparó un especial con los actores que formarán parte de este proyecto. Sin embargo, fue imposible no conversar con los recordados personajes de la serie que van dejando todo listo para comenzar la grabación. La primera consultada fue Magdyel Ugaz, quien junto a Mónica Sánchez y Erick Elera, comentó un poco de lo que se viene para la teleserie. “‘Hay fondo hay sitio’ fue muy especial porque han pasado cinco años y la gente lo sigue recordando con tanto amor”, expresó la conocida ‘Tere’, mientras que su compañero ‘Joel’ decía algo similar. “Hay varios que no han podido estar el día de hoy. La serie es de largo aliento, no es una serie corta. He leído un par de guiones y están… Uff”, expresó contento. Video: América TV