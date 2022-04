Xoana González revela que le fue infiel a una expareja: “Era muy traumante, no podía vivir así”

A propósito del ampay a Aldo Miyashiro, la modelo Xoana González confesó a El Popular que hace años cometió una infidelidad con una de sus exparejas; sin embargo, recalcó que aprendió la lección y no lo volvió a hacer en ninguna de sus relaciones siguientes. “Fui infiel a los 23 años —es decir, hace 11 años— a mi novio. Se lo quise decir muchas veces, no me atrevía. Luego se lo dije en su cumpleaños, fue fatal. Yo creo que la gente puede cambiar, un día dije ‘no más’. (En ese momento) era tan oscuro, traumante, no se puede vivir así”, confesó la influencer. VIDEO: El Popular