Valery Revello y Diego Rodríguez protagonizan el nuevo destape de “Amor y fuego”. El programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre presentó, el 24 de abril, reveladoras imágenes de la exesposa de Sergio Peña y el ex de Lorena Celis besándose en una discoteca. “Mientras Sergio coqueteaba con Lorena Celis, su ex Diego Rodríguez se chapa y se amanece con la esposa del pelotero” , cuenta la voz en off del programa de Willax. Video: Instagram