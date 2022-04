¡Al ritmo de Miley Cyrus! La ex chica reality se mostró divirtiéndose en compañía de su amiga Luana Barrón y de diversos influencers extranjeros, entre ellos, el popular Kunno.

Flavia Laos sigue recorriendo países como parte de su trabajo como influencer de marcas. Tras haber pasado varios días de fiesta en el Festival Coachella 2022 y ver en vivo a diversos artista internacionales, la modelo se enrumbó a Brasil para asistir a un evento de la marca de joyas Pandora. Allí se encontró con diferentes creadores de contenido. Una de ellas fue su amiga y compatriota Luana Barrón, con quien estuvo acompañada en casi toda la velada; sin embargo, lo que llamó la atención fue que las modelos se lucieron junto a la celebridad de internet Kunno y no desaprovecharon la oportunidad para grabar un storie junto a él, mientras cantaban “Party in the USA”, la emblemática canción de Miley Cyrus. VIDEO: Instagram