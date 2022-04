Damian Ode se comunicó vía telefónica con Andrés Hurtado para compartir su malestar sobre la administración que ha tenido el alcalde de Barranco en el distrito y que este funcionario “se quiere presentar en Lima con Somos Perú, con Forsyth”. El exlocutor reveló la dura decisión para uno de los negocios que tiene: “Yo te quiero dar un mensaje, querido Andrés. Lo he decidido hoy día con mi esposa, con mi familia. Es algo muy doloroso para mí, pero he tomado la decisión de dejar la peña Del Carajo en Barranco (...). Estuve hablando con mi socio, vamos a dejar(la). Me da mucha pena, después de 22 años”, detalló. Por su parte, el conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés” lamentó la situación por la que pasa el exconductor de radio y se solidarizó con todas las personas que se quedarán sin empleo tras el cierre de este conocido local. Video: Panamericana TV