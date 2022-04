Christian Domínguez no se quedó callado ante las críticas y ataques que ha recibido Aldo Miyashiro tras confirmar su infidelidad a Érika Villalobos, y lo defendió ante cámaras. En una entrevista para el programa “En boca de todos”, aseguró no estar de acuerdo con los comentarios de muchos usuarios que han condenado el accionar del conductor. “No tengo nada que opinar, pero a mí me incomoda la mofa, que la gente goce con el dolor ajeno. Somos seres humanos, nos podemos equivocar, y no podemos juzgar. Yo no tengo por qué juzgarlo y me da mucha pena por la gente se regocija”, dijo. Video: América TV.