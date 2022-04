Andrés Hurtado increpa a su productor por burlarse de un televidente en vivo

Andrés Hurtado tuvo una inesperada reacción con el productor de su programa luego de que este calificara despectivamente a un televidente. Durante un juego, la figura de Panamericana le envió varias pistas al participante, pero él no lograba entender las señales. Ante la demora, el productor perdió la paciencia y lo calificó de “bruto”. Hurtado no dudó en defenderlo y le dijo: “El señor no te ha escuchado, pero no le faltes el respeto a mi gente. No te lo permito. ¿Cómo vas a decir que ‘el señor es bruto’?”, expresó incómodo. Video: Panamericana.