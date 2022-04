Andrés Hurtado recibió como invitado a un concursante del Mister Supranational, quien aclaró que, pese a nacer en Estados Unidos, asistirá como representante de todos los compatriotas que residen en dicho país. De esta forma, el conductor de televisión mostró su interés por conocer más al respecto, pues le gustaría que su hija, Génesis Hurtado, tenga la oportunidad de participar en un certamen de belleza. “Las leyes mandan al Miss Perú a concursar a otro país, pero tienes que ser peruana. En este caso, mi hija no podría, pero son de padres peruanos. Me gustaría que Génesis concurse en el Miss Perú”, comentó. Cabe resaltar que la engreída del presentador de “Sábado con Andrés” no tiene nacionalidad peruana, ya que nació en EE. UU. y ese sería el motivo por el que nunca ha postulado anteriormente. Video: Panamericana TV