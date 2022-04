Rodrigo González sobre candidatura de Alessia Rovegno al Miss Perú: “Nos dejaría muy bien”

Durante la última edición de “Amor y fuego”, Rodrigo González y Gigi Mitre comentaron sobre la elección de Jessica Newton con respecto a considerar a Alessia Rovegno, novia de Hugo García, como candidata para la próxima edición del concurso Miss Perú. “Oficialmente, presentada como candidata al Miss Perú, ¡mírenla! No he visto a las otras, pero es mi favorita. Es una ‘guapaza’, nos dejaría muy bien. (...) Yo no creo que ella no nos haga llegar, por lo menos, a las 10 finalistas”, aseguró ‘Peluchín’. Por su parte, Gigi insistió en que, si Alessia triunfa, generaría mucho debate: “Si gana, van a decir que fue ‘a dedo’”. Video: Willax.