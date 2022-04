Rodrigo González avala ampay de Magaly a Karen Dejo: “Quiere dejarla como mentirosa”

El pasado 18 de abril, “Magaly TV, la firme” emitió un ampay en el que se aprecia a Karen Dejo disfrutando de su soltería. Se la ve salir con dos personas diferentes en un fin de semana. Sin embargo, esta noticia no agradó a la ex chica reality, quien salió a criticar a la ‘Urraca’ en otros programas e incluso pensó en demandarla por “denigrarla como mujer”, ya que puede vivir su vida libremente sin tener que ser juzgada. Este hecho no le pareció a Rodrigo González, quien salió al frente para defender el trabajo del equipo de Medina. “No puedes aprovechar la coyuntura de la victimización para decir que están mintiendo, lo que quiere Karen es dejarla (a Magaly Medina) como mentirosa (...). Las imágenes son claras” , expresó ‘Peluchín’. Video: Willax TV