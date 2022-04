Janet Barboza dio a conocer que Melissa Paredes no fue despedida de “América hoy” a raíz del ampay con Anthony Aranda, sino porque no le puso punto final a su relación con el bailarín, con quien le habría sido infiel a Rodrigo ‘Gato‘ Cuba. “Melissa Paredes no fue separada por las imágenes que ustedes vieron. A ella se le dieron tres semanas de licencia y tendría que haber regresado a conducir en “América hoy”. Lo que sí tenía claro GV Producciones es que no se iba a aceptar que ella continuara una relación con Anthony Aranda (...). Melissa Paredes iba a regresar a “América hoy” siempre y cuando siga sola, pero no pasó, ella eligió a Anthony Aranda”, sentenció la popular ‘Rulitos‘, este viernes 22 de abril. Video: América TV