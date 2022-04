Fiorella Cayo se presentó en el set de “América hoy” y habló sobre la infidelidad, tras difundirse el caso de Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz. La actriz sorprendió al revelar que durante su juventud cometió una infidelidad. A pesar de que confesó haber tenido un amorío, recalcó que dicho episodio no ocurrió en ninguno de sus dos matrimonios. Además, reflexionó sobre los valores y la monogamia. “La monogamia va un poco en contra de nuestra naturaleza y solamente los valores nos van a ayudar a controlar nuestros instintos, que nos puede pasar a todos. Por supuesto que sí, he sido infiel en algún momento con un enamorado (...) De eso aprendí, me dejé llevar por lo que sentía”, dijo en vivo. Video: América TV.