Christian Domínguez descarta dar like a chicas en redes sociales: “Ya aprendí de esa lección”

¡La tiene clara! Christian Domínguez confesó que él no contempla la idea de que su pareja esté coqueteando con chicos que no conoce en las redes sociales al darle like en sus fotos. Esto debido a que los conductores, los panelistas de “América hoy” y la psicóloga especialista debatían qué tan sano era algunos acuerdos entre pareja. De esa forma, el cantante aseguró lo siguiente: “Quiero decir algo serio. Lo que pasa es que yo aprendí de esa lección, alguna vez en mi vida hice eso de poner un like y me generó problemas . Aprendes porque no te gustaría que te hagan lo mismo. Ojo, no es una compañera de trabajo o una actriz que tú puedas admirar, eso es distinto. Cuando alguien sabe que le da ‘like’ a ciertas fotos de gente que no conoce, me di cuenta porque dije ‘tienes razón porque no me gustaría’ . Entonces, de ahí en adelante uno no hace lo que no quiere que le hagan”, comentó.