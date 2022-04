Rodrigo González sobre discurso de Aldo Miyashiro: “Estaba a punto a de creerte”

Rodrigo González y Gigi Mitre iniciaron “Amor y fuego” de este jueves 21 de abril comentando las últimas declaraciones de Aldo Miyashiro durante su programa “La banda del chino” del último miércoles 20 de abril. De acuerdo a ‘Peluchín’, el discurso del actor iba muy bien cuando le pidió perdón a su aún esposa Érika Villalobos; sin embargo, al referirse a Fiorella Retiz decidió no creerle más al integrante de “Once machos”. “Yo entiendo que todo debe salir del corazón y no vas a ponerte a leer un prónter, pero yo no sé (...). Yo vi a una persona más preocupada en limpiar al amigo y a las dos chicas. (...) Él cree que estaba en una pichanga, pero a Fiorella no la toquen (...). Estaba a punto de creerte” , expresó. VIDEO: Willax TV.