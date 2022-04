Rodrigo: Stephanie y Maxi terminaron el día del estreno de “Hasta que nos volvamos a encontrar”

El conductor Rodrigo González afirmó que Stephanie Cayo y Maxi Iglesias terminaron el día del estreno de “Hasta que nos volvamos a encontrar”, cinta de Netflix. Y que la actriz peruana no era capaz de atender a los periodistas por su estado anímico en ese momento. “El día del estreno de la película ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’, ella no podía ni responder a las preguntas de los periodistas porque era un mar de lágrimas. (...) La gente que estaba ahí cerca, los productores, estaban desesperados, porque ese fue el día de la bronca y ella no lo podía manejar”, comentó. Video: Willax.