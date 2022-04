Magaly Medina sobre el discurso de Aldo Miyashiro: “No cometiste un error, fue una decisión”

Magaly Medina habló de las disculpas públicas de Aldo Miyashiro luego de haberse transmitido su ampay con Fiorella Retiz y recalcó que esta infidelidad fue un acto pensado: “¿Por qué lo llaman error? Son personas inteligentes, hombres que piensan. Es una traición, alta traición. Es una infidelidad. (...) No cometiste un error, fue una decisión tuya. La fidelidad es una cuestión de decisión, no es algo que venga del cielo o que caiga al azar. Es algo pensado y cuando lo tienes bien metido no te vas a exponer a alguna situación que vaya a ser malinterpretada o que te lleve a ir contra esa responsabilidad. Es una cuestión de compromiso”. Video: ATV.