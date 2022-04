Magaly Medina desmiente a Tilsa Lozano: “Yo no negocié la entrevista para nada”

Magaly Medina no toleró que Tilsa Lozano se “jacte” de la entrevista que tuvo en su programa hace varios años y reveló detalles de esta conversación en la que, asegura, la producción de Latina le impidió mencionar a Juan Manuel Vargas: “Como ella tenía tanto miedo de que le preguntara aspectos de su vida particular que señalé duramente, hicieron un contrato donde a mí se me mandaba al ruedo atada de manos, donde no podía tocar el tema ‘Loco’ Vargas. Yo no sé cuál era su grado de amistad con la gente de Latina que le permitieron eso y me impidieron no hacer la entrevista, pero yo también tenía cláusulas en las que no podía dejarse de emitir un programa mío”. Video: ATV.