Ethel Pozo recuerda cuánto le afectó la vez que a Gisela Valcárcel le fueron infiel

Ethel Pozo se pronunció por primera vez este 20 de abril sobre el ampay de Aldo Miyashiro. El actor admitió infidelidad a su esposa Érika Villalobos. La conductora de “América hoy” rechazó este tipo de accionar de algunas personas. “Lamento profundamente porque de chica lo he vivido, cuando a mi mamá le fallaron. Han sido años de dolor y sufrimiento. En la época que le pasó a mi mami no habían redes sociales. Me afectó ver programas de espectáculos que se reían”, dijo recordando a Gisela Valcárcel. Video: América TV.