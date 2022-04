Aldo Miyashiro se alejará temporalmente de “La Banda del Chino”

Aldo Miyashiro aceptó su infidelidad a Erika Villalobos. El 20 de abril, el conductor de “La banda del chino” se pronunció sobre el ampay con Fiorella Retiz, y aseguró que asumirá las consecuencias. “Lamento no ser perfecto. No poder comportarme como quisiera. Si me tienen que sancionar mis empleadores estoy presto a acatar cualquier sanción que me quieran poner”, afirmó. Más adelante dijo no tener fuerzas para continuar con el programa. “Les voy a pedir a mis compañeros que me cubran unos días mientras la situación va tomando forma. Y espero volver pronto. Espero reconstruirme”, indicó. Video: América TV