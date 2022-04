Este jueves 21 de abril, en “D’ mañana”, Kurt Villavicencio manifestó su indignación porque, hasta el momento, Aldo Miyashiro no haya sido sancionado tras su ampay con Fiorella Retiz. El conductor aclaró que no desea que el actor se quede sin trabajo, pero recordó los casos de famosas que perdieron sus trabajos por situaciones similares. “Pidió las disculpas, ok, pero, ¿continuará en América Televisión? No estoy hablando que se quede sin trabajo nadie, pero ¿qué pasó con Melissa Paredes y Sheyla Rojas? Ambas también se quedaron sin trabajo. Fiorella Retiz se quedó sin trabajo en Viva Tv”, comentó. Video: Panamericana Tv.