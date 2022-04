Aldo Miyashiro reapareció este 20 de abril tras el ampay que protagonizó junto a Óscar del Portal, tras un partido de la Superliga Fútbol 7. El conductor admitió haberle sido infiel a Érika Villalobos con Fiorella Retiz. En su discurso, dijo que acatará sin reclamos posibles sanciones de América TV, el canal donde trabaja. “Lamento haberles decepcionado. Lamento no ser perfecto (...) Y si me tienen que sancionar mis empleadores, estoy presto a acatar cualquier sanción que me quieran poner. La que sea”. Video: América TV.