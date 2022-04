Stephanie Cayo rompió su silencio después de que surgieran fuertes rumores sobre un romance entre ella y Kerem Bürsin. Ante las cámaras de “América Espectáculos”, la actriz peruana confirmó el fin de su relación con Maxi Iglesias y aclaró la verdad sobre su vínculo con el actor turco. “Ese es un tema que realmente es muy personal, todavía no sabemos qué... prefiero no decir nada al respecto. Sí lo he conocido, me parece que es un gran tipo, pero todavía no lo conozco mucho”, declaró. Cabe precisar que la historia de amor entre Cayo e Iglesias, quienes protagonizaron la película “Hasta que nos volvamos a encontrar”, duró apenas 4 meses. Video: América TV